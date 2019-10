Neuer Geschäftsstellenleiter

Nach 45 Dienstjahren bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach geht Helmut Gack, Leiter der Geschäftsstelle in der Odenwaldallee, in den Ruhestand. Mit ihm verlässt ein "Vollblut-Sparkassler" das Kreditinstitut. Als Azubi startete er 1974 bei der Sparkasse. Im Jahr 1993 wurde ihm die Leitung der Geschäftsstelle in der Odenwaldallee in Büchenbach anvertraut, die er 26 Jahre innehatte.

Während einer Feierstunde dankte Walter Paulus-Rohmer, Mitglied des Vorstands, Gack für sein Engagement, für die Kontinuität und die gute Arbeit in all den Jahren. Seit Anfang des Monats hat nun Michael Rottmann die Leitung der Geschäftsstelle in der Odenwaldallee übernommen. Er war elf Jahre lang der Geschäftsstellenleiter in der Möhrendorfer Straße und freut sich nun auf die Büchenbacher Kunden. Die beiden Herren haben diesen Wechsel seit Monaten intensiv vorbereitet. Unter anderem gab es bereits eine Kennenlern- und Verabschiedungs-Woche mit individuellen Kundengesprächen. red