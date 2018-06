Neuer Ferienpass liegt vor: Softbar-Gutschein gilt schon beim Altstadtfest

Workshops und Aktionen





Viele Ermäßigungen



Die Kinder und Jugendlichen im Kulmbacher Land dürfen sich freuen, denn ab dem 1. Juli gilt der neue Ferienpass des Landkreises. Die Vertreter der Landkreisjugendarbeit und des Kreisjugendrings haben sich erneut viel für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung ausgedacht und danken den teilnehmenden Vereinen und Einrichtungen für ein breit gefächertes Angebot."Einige sind schon richtig alte Hasen und seit den Anfängen des Ferienpasses 1985 dabei, andere sind mit neuen Angeboten dazugestoßen", freute sich Melanie Dippold von der Landkreisjugendarbeit. Mit der KJR-Vorsitzenden Sabine Knobloch stellte sie das aktuelle Angebot am Dienstagvormittag im Landratsamt vor. Workshops und Aktionen für Natur- und Tierfreunde, Kreatives aus den Bereichen Basteln, Malen oder Töpfern, Tagesfahrten etwa ins Freizeitland Geiselwind, ins Rutschenparadies "Galaxy" nach Erding oder ins Freizeitbad "Palm Beach" - das ist nur eine kleine Auswahl der vielen Attraktionen, die auf die Kinder und Jugendlichen warten. Wer es lieber sportlich mag, probiert vielleicht gerne mal etwas Neues aus. Wie wäre es mit Stand-up-Paddeln, einem Trial-Übungslehrgang oder einem Wurftraining?Für Freunde der Musik gibt es Schnupperstunden mit Ukulele, Querflöte oder Cajon, und kleine Schleckermäuler können mit Sterneköchen in die Töpfe schauen. "Natürlich ist auch wieder eine Aktion mit OB Henry Schramm dabei, dieses Mal am Soccer-Court, und Landrat Klaus Peter Söllner wird mit den Kindern viel Spaß auf einem Bauernhof haben", sagte Melanie Dippold.Viele weitere Kurse aus den Bereichen Technik, Spiel, Spaß und Freizeit runden das Angebot ab, und zwar ausdrücklich auch für Jugendliche. "In der Rubrik Ü 13 haben wir einige coole Angebote für Jugendliche, etwa Paintball für Teens oder Wakeboarden am Steinberger See", ergänzte Sabine Knobloch.Wer gerne auf eigene Faust oder mit der Familie Ferienabenteuer erleben möchte, der greift am besten auf den zweiten Teil des Ferienpasses zurück, in dem es viele Ermäßigungen gibt, die bereits ab dem 1. Juli gelten. "Wer ganz schnell ist und sich noch diese Woche einen Ferienpass sichert, kann den darin enthaltenen Softbar-Gutschein bereits auf dem Altstadtfest einlösen", sagte Melanie Dippold. Wer es diese Woche noch nicht schaffe, der habe dazu auch noch auf dem Bierfest oder beim Family-Fun-Festival im September Gelegenheit. Landrat Klaus Peter Söllner zeigte sich von dem Angebot beeindruckt und betonte die Qualität der Kreisjugendarbeit in Kulmbach : "Die ist nicht mehr zu überbieten, das belegen auch zahlreiche landesweite Auszeichnungen."In der heutigen Zeit, in der die Mehrzahl der Elternteile einer Beschäftigung nachgehe, habe der Ferienpass eine noch höhere Bedeutung."Ich bin sehr stolz darauf, was in der Jugendarbeit geleistet wird, und mein Dank geht an alle Mitarbeiter, Ehrenamtlichen und auch an die Kollegen im Kreistag, denn wenn es um die Jugend geht, da gibt es keine Diskussion."Der zweiteilige Ferienpass ist ab sofort in allen Gemeindeverwaltungen, im Landratsamt, in der Touristinfo, in den Geschäftsstellen der Bayerischen Rundschau sowie im Kinder- und Jugendkulturzentrum "Alte Spinnerei" für 3,50 Euro erhältlich.