Neuer Feldgeschworener im Rathaus vereidigt

Der neue Feldgeschworene Winfried Sommer wurde vom Lichtenfelser Bürgermeister Andreas Hügerich vereidigt. Als ehrenamtlicher Feldgeschworener ist Sommer von nun an für die Gemarkung Köttel zuständig. Der Rathauschef bedankte sich bei Sommer für sein Engagement sowie seine Unterstützung und wünschte dem neuen Feldgeschworenen viel Freude und gutes Gelingen bei der Ausführung des Ehrenamtes.

Feldgeschworene wirken in Bayern bei der Kennzeichnung von Grundstücken mit, sie setzen Grenzsteine höher und tiefer, wechseln beschädigte Grenzzeichen aus oder entfernen sie. Zudem sind die Feldgeschworenen Träger des sogenannten Siebener-Geheimnisses. Mit geheimen Zeichen und Markierungen wird der Punkt des zu setzenden Grenzsteines gekennzeichnet. Diese Zeichen und Informationen sind von Kommune zu Kommune unterschiedlich und werden nur mündlich an den nachfolgenden Feldgeschworenen weitergegeben. Bei Interesse am Amt des Feldgeschworenen steht Susanne Hellmuth von der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 09571/795140 gerne zur Verfügung. red