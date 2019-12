Neuer Fahrplan tritt am Sonntag in Kraft

Am 15. Dezember tritt ein neuer Fahrplan für die Bamberger Stadtbusse in Kraft. Wie immer sind in die Planung Anregungen von Bürgern, vom Schulamt und Fahrpersonal eingeflossen, teilen die Stadtwerke mit. Daraus ergeben sich kleinere Veränderungen, um den Betrieb zu optimieren, aber auch größere, die das ÖPNV-Angebot

erweitern.

So erhält Pettstadt mit dem Fahrplanwechsel eine Stadtbusanbindung und die P+R-Shuttle weiten samstags ihre Fahrzeit nach 20 Uhr aus. Die Fahrplanhefte sind im Servicezentrum der Stadtwerke im Rathaus am ZOB und in den Bussen erhältlich.

Mit dem deutschlandweiten Fahrplanwechsel am morgigen Sonntag bekommt Pettstadt die lang ersehnte Stadtbus-Anbindung. Die Linie 918, die bisher am Campingplatz in Bug endete, wird dann montags bis samstags im Stundentakt bis Pettstadt fahren und am Ärztehaus und in der Ortsmitte halten. Die Abfahrtszeiten der Linie wurden entsprechend angepasst.

Das neue Quartier an der Stadtmauer beherbergt viele Geschäfte, die auch samstags bis 20 Uhr geöffnet sind. Damit Kunden und Angestellte danach ihr Auto am P+R-Platz bequem erreichen, fahren die Linien 930 (P+R Heinrichsdamm) und 931 (P+R Kronacher Straße) jetzt zusätzlich um 20.20 Uhr vom ZOB zu den P+R-Anlagen.

Eine zusätzliche Fahrt zu später Stunde bietet auch die Nachtlinie 912. Damit Bewohner von Stegaurach nachts sicher nach Hause kommen, fährt sie künftig zusätzlich um 22.20 Uhr vom ZOB aus.

Wegen der Baustelle in der St.-Getreu-Straße kann die Haltestelle "Michelsberger Wald" bis auf Weiteres nur noch von Anruf-Linien-Taxis bedient werden. Auf der Rückfahrt der Linie 913 entfällt außerdem die Haltestelle "Am Bundleshof". Die Änderungen im Fahrplan der Linie 913 ziehen auch Anpassungen bei den Fahrzeiten der Linie 910 nach sich.

Mitte dieses Jahres haben Schüler- und Lehrerschaft der Maria-Ward-Schule ihr provisorisches Quartier am Heinrichsdamm bezogen. Um die Anbindung mit den Schulbussen bedarfsgerecht anzupassen, hält der Bus, der montags bis freitags um 7.39 Uhr am Bahnhof startet, zusätzlich an der Haltestelle P+R Heinrichsdamm (Haltestelle 1). Die Rückfahrt startet montags bis freitags um 7.16 Uhr an der Haltestelle "Waizendorfer Straße".

Mittags um 13 Uhr fährt ein zusätzlicher Bus vom P+R Heinrichsdamm (Haltestelle 4) zum Bahnhof. Zusätzlich bietet die Linie 909 um 13.05 Uhr von dort eine zusätzliche Fahrt direkt zum ZOB.

Fahrpreise bleiben stabil

Die Preise für das Busfahren in Bamberg, wie im gesamtem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN), bleiben 2020 stabil. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke hat sich einstimmig für die Aussetzung der bisher turnusmäßigen Tarifsteigerungen ausgesprochen. red