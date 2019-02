Neuer evangelischer Kirchenvorstand ging in Klausur

Bereits im Dezember waren acht neue Kirchenvorsteher in der evangelischen Kirche St. Michael feierlich in ihr Amt eingeführt worden. Neben den Geistlichen gehörten bisher bereits Simone Eppler (jetzt Vertrauensfrau), Michael Hügel (jetzt stellv. Vertrauensmann), Martin Steinel und Matthias Luther dem Gremium an. Neu hinzu kamen Sonja Hockgeiger, Karin Schinkinger, Brigitte Neetz-Schäfer sowie Christian Dieterich. Die Ersatzleute Thomas Wiedemann und Maggy Geiberger komplettieren den erweiterten Kirchenvorstand.

Auf einem Klausurwochenende Mitte Januar auf dem Schwanberg stellten die Kirchenvorsteher grundsätzliche Überlegungen über die Arbeit im Team an. Angeleitet wurden sie dabei von Stefan Böhle. Eine Geschäftsordnung wurde erörtert und Ausschüsse gebildet. Für die nächsten sechs Jahre wurde über Schwerpunkte nachgedacht. So soll das neue Gemeindehaus mit Leben gefüllt werden.

Insbesondere sind monatlich "große Sonntage" angedacht, die nach dem Gottesdienst auch ein Gemeindemittagessen einschließen. Ebenso liegen dem Gremium der Kindergarten St. Michael sowie die Ökumene besonders am Herzen, hieß es nach dem Wochenende. red