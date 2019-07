Neuer Einschulungsratgeber für Eltern

Der erste Schultag ist für die Kinder wie für die Eltern ein aufregender Termin, der oft schon Monate vorher die ganze Familie beschäftigt. Was ändert sich mit dem Schulbeginn? Welche Aufgaben haben wir als Eltern eines Schulkindes? Was erwartet die Schule, was erwartet die Lehrerin oder der Lehrer von uns? Wie kann ich mein Kind auf die Schule vorbereiten und es in den ersten Wochen begleiten?

Auf alle diese Fragen bietet der aktualisierte "Einschulungsratgeber für Eltern" der Stadt Bamberg einen schnellen Überblick und hilft, geeignete Anlaufstellen für weitere Fragen rund um die Einschulung zu finden. In dem übersichtlichen Faltblatt finden sich neben allgemeinen Hinweisen zum bayerischen Schulsystem zum Beispiel auch Informationen zu Nachmittags- und Ferienbetreuung in Bamberg.

Die Broschüre wurde vom Bildungsbüro der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Migranten- und Integrationsbeirat aktualisiert. Der Ratgeber steht auch in folgende. Sprachen zur Verfügung: Albanisch, Arabisch, Englisch, Französisch, Rumänisch, Russisch und Türkisch. Die Broschüre ist im neuen Rathaus am ZOB erhältlich und kann unter www.stadt.bamberg.de/bildungsbuero heruntergeladen werden. red