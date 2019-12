Neuer Einsatzleitwagen im Kreis Forchheim

Der Landkreis Forchheim hat für Katastrophenfälle und größere Schadensereignisse einen neuen Einsatzleitwagen für seine Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) beschafft.

Das Fahrzeug - aufbauend auf einem Fahrgestell des Modells VW Crafter und technisch ausgebaut von der Firma Compoint aus Forchheim - ist mit drei modernen digitalen Funk- und Telekommunikationsarbeitsplätzen ausgestattet und dient dem Örtlichen Einsatzleiter (ÖEL) im Ernstfall als Kommunikationszentrale zu den eingesetzten Kräften, der Integrierten Leitstelle und der Führungsgruppe Katastrophenschutz.

Die Kosten für das neue Fahrzeug betragen rund 200 000 Euro. Der Freistaat Bayern fördert die Anschaffung derartiger Fahrzeuge nach dem Sonderförderprogramm Katastrophenschutz mit 100 000 Euro. Der UG-ÖEL steht nunmehr ein Fahrzeug zur Verfügung, das voll und ganz auf die Anforderungen bei größeren Einsätzen zugeschnitten ist. Im Katastrophenfall und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit einer Vielzahl von eingesetzten Kräften leitet der Einsatzleiter den Gesamteinsatz an der Schadensstelle gemäß dem Bayerischen Katastrophenschutzgesetz. Dieser ist berechtigt, allen eingesetzten Kräften Weisungen zu erteilen. Im Landkreis Forchheim gibt es sechs benannte ÖEL.

Unterstützt wird der ÖEL von der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung, die als Regieeinheit beim Landratsamt Forchheim als Katastrophenschutzbehörde aufgestellt ist und am Atemschutz- und Katastrophenschutzzentrum des Landkreises in Ebermannstadt ihren Standort hat. Sie besteht aus ehrenamtlichen Helfern aus verschiedenen Feuerwehren im Landkreis.

Die UG-ÖEL ist quasi eine mobile Einsatzleit- und Kommunikationszentrale für den Einsatzleiter. Die UG-ÖEL führt regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen und Übungen durch, um für den Ernstfall gut vorbereitet zu sein. Falls jemand Interesse an weiteren Informationen zur Arbeit der UG-ÖEL hat oder vielleicht sogar Interesse hat, die Einheit zu unterstützen, kann er sich per E-Mail an den Kreisbrandrat unter Kreisbrandrat@lra-fo.de oder an die Katastrophenschutzbehörde des Landratsamtes Forchheim unter katastrophenschutz@lra-fo.de wenden. red