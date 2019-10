Hallstadt vor 17 Stunden

Neuer DHL-Paketshop in Hallstadt eröffnet

Die Deutsche Post hat am Dienstag in Hallstadt einen neuen DHL-Paketshop eröfffnet. Er befindet sich in der Rewe-Filiale in der Biegenhofstraße 4. Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag 7 bis 22 Uhr. ...