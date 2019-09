Die Fa. Apel & Reinhold GbR hat für Ebersdorf einen Defibrillator gespendet. Das Gerät wird an der Außenwand des Feuerwehrgerätehauses in Ebersdorf angebracht und steht künftig im Notfall der gesamten Bevölkerung zur Verfügung. Die Übergabe und Einweisung in das Gerät finden statt am Freitag, 20. September, 15 Uhr, am Feuerwehrhaus. Dort wird gezeigt, wie der Defibrillator im Notfall zu gebrauchen ist. Hierzu ergeht eine Einladung an alle Interessierte. red