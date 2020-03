Neuer Defi am Gerätehaus

Am Feuerwehrhaus in Feuln hängt seit einigen Tagen ein Defibrillator. Die Vorsitzende des Gesangvereins, Gisela Ohnemüller, wies bei einem Ortstermin darauf hin, dass der Vorschlag in der letztjährigen Hauptversammlung der Feuerwehr Feuln/Waizendorf geäußert worden war. Gemeinsam mit dem Gesangverein sei er nun umgesetzt worden.

Ohnemüller dankte den zwei Dorfvereinen, der VR-Bank Oberfranken-Mitte sowie einigen Privatpersonen, die mit ihren Spenden die Anschaffung ermöglichten. Die Kosten für den laufenden Unterhalt übernimmt die Gemeinde.

Direkt im Anschluss erklärte Jochen Fischer vom BRK Kulmbach die Funktionsweise des Geräts, um den Interessierten die Angst zu nehmen. "Sie können damit keinen Schaden anrichten. Die Maschine erklärt, was man machen muss, erkennt ohne Zutun der Ersthelfer, ob eine Schockgabe nötig und sinnvoll ist und aktiviert den Stromstoß selbstständig. Damit wird eine Fehlbedienung verhindert."

Damit sind alle drei Feuerwehrgebäude in der Gemeinde mit einem Rettungsgerät ausgestattet. Die charakteristische und auffällige runde Basisform, sowie die grüne Farbe sorgen dafür, dass der Defi gut sichtbar ist. Der Apparat ist so entwickelt, dass ihn in Notfällen auch Laien als Erstversorgung bis zum Eintreffen eines Notdienstes bedienen können. In Trebgast befindet sich ein weiterer Standort am Kiosk im Eingangsbereich des Badesees. Dieter Hübner