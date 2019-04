Neuer DAV-Vorstand tagte

Zur ersten Sitzung nach den Neuwahlen trafen sich die Vorstands- und Beiratsmitglieder im DAV-Zentrum. Es galt eine umfangreiche Tagesordnung zu bewältigen, in der die Aufgaben im Gremium festzulegen waren und auch die Ziele der Vereinspolitik für die nahe und mittelfristige Zukunft zu beschließen waren.

1. Vorsitzender Johannes Fiedler eröffnete die Sitzung mit einem Rückblick auf die diesjährige Mitgliederversammlung, die sehr gut besucht war. Er konnte feststellen, dass die wirtschaftliche Situation des Vereins solide ist, so dass die notwendigen Investitionen möglich sind. So können die Umbaumaßnahmen in der oberhalb des Boulderbereichs in der Kletterhalle eingezogenen Etage abgeschlossen werden. Auch können die notwendigen Wegebaumaßnahmen am Aufstieg zur Bad Kissinger Hütte durchgeführt werden. Anschließend wurde die Aufgabenverteilung im geschäftsführenden Vorstand und Beirat besprochen und festgelegt. Schwerpunkte der Vereinsarbeit sind die Fortsetzung des Ausbildungs- und Tourenprogramms, die Sanierung der Brücken und Wege im Bereich der Bad Kissinger Hütte und die Intensivierung der Naturschutzarbeit, gerade auch im Arbeitsgebiet am Aggenstein und in der Rhön.

Da der Hauptverein in diesem Jahr das 150-jährige Jubiläum feiert, wurde beschlossen, den vom Hauptverein zu leihenden Spielfilm mit dem Titel "Berge 150 - eine Auswahl der besten Bergfilme aus 100 Jahren Filmgeschichte" auch im hiesigen Kino zu zeigen.

Vorsitzender Johannes Fiedler schloss die Sitzung mit einem Dank für die ehrenamtliche Mitarbeit und dem Wunsch nach einer guten Zusammenarbeit. red