Neuer Chefarzt mit Herz

Dr. med. Friedrich Hein ist seit dem 1. April neuer Leiter der Fachabteilung Kardiologie an der Steigerwaldklinik Burgebrach. Der 56-jährige Kardiologe, Diabetologe und Notfallmediziner war zuvor als Chefarzt in den Henneberg-Kliniken in Hildburghausen tätig und leitete davor das Herzkatheterlabor im DRK Krankenhaus in Sömmerda, teilt die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mit.

Der erfahrene Mediziner werde die Abteilung der Kardiologie mit Herzkatheterlabor mit seinem bisherigen Leistungsspektrum weiter fortführen und kontinuierlich ausbauen. Gemeinsam mit Dr. med. Erich Dünninger, Kardiologe im Medizinischen Versorgungszentrum in Bischberg, werde den Patienten so eine Behandlung aus einem Guss angeboten.

Udo Kunzmann, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft, freut sich, einen solch versierten Experten für die Steigerwaldklinik gewonnen zu haben. Dr. Hein wiederum freut sich auf seine neuen Aufgaben und sein neues Team. "Die Entscheidung für die Steigerwaldklinik fiel mir leicht. Ich identifiziere mich mit den zukunftsweisenden Strategien der Klinik und werde gemeinsam mit meinem Team die Ziele weiterer Leistungsangebote für unsere Patienten verfolgen." red