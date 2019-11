Neuer Bauhof beeindruckt, aber Abbiegespur macht Sorgen

Im Rahmen der Gemeindevisitation in Langensendelbach besichtigte der Forchheimer Landrat Hermann Ulm (CSU) auch den neuen Bauhof, der seit einigen Wochen fertiggestellt ist.

Kopfzerbrechen bereitet Bürgermeister Oswald Siebenhaar (FW) vor allem die dort geforderte Linksabbiegerspur in Richtung Langensendelbach zum geplanten Wertstoffhof, die der Gemeinde 250 000 Euro kosten soll. Eine bereits erfolgte Ausschreibung, so Siebenhaar, habe ergeben, dass die abgegebenen Angebote zwischen 45 und 100 Prozent über den 250 000 Euro liegen. "Dies kann sich unsere Gemeinde allerdings nicht leisten", meinte er.

Lage an der B 2 in Igensdorf

Warum eine Linksabbiegerspur zum Bau- und Wertstoffhof unbedingt erforderlich sei, fragen sich nicht nur Gemeinderäte, sondern auch Bürger, die aus Langensendelbach kommend rechts abbiegen und nicht links. In Igensdorf liegt der Wertstoffhof direkt an der B 2 mit einem wesentlich höheren Verkehrsaufkommen und brauche keine Linksabbiegerspur, sagte ein Teilnehmer kopfschüttelnd. Vielleicht gebe es doch noch einen Kompromiss, äußerte sich der Bürgermeister hoffnungsvoll. Beeindruckt zeigten sich Landrat Ulm und Dieter Els vom Tiefbauamt von der Großzügigkeit des neuen Bauhofs, die viele in Staunen versetzte, wenn auch noch nicht alles fertiggestellt ist.

Anschließend zeigte der Bürgermeister den Besuchern Kindergarten und Feuerwehr in Bräuningshof, wo ebenfalls demnächst Bauaktivitäten stattfinden. So wird der Kindergarten Hl. Familie für 1,2 Millionen Euro erweitert und umgebaut sowie bei der Feuerwehr ein Anbau erstellt. wi