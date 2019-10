Neuer Ausbildungskurs in Krankenpflege

Seit dem gestrigen Dienstag hat das Bezirksklinikum Obermain eine Reihe neuer Mitarbeiter: An der Berufsfachschule für Krankenpflege startete ein neuer Ausbildungskurs zum Gesundheits- und Krankenpfleger mit 25 jungen Frauen und Männern aus der Region. In der Pflege wurden insgesamt acht neue Kollegen auf den psychiatrischen und somatischen Stationen begrüßt.

Weit mehr als 100 neue Mitarbeiter und Schüler hatten am 1. Oktober ihren ersten Arbeitstag an verschiedenen Standorten der GeBO (Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken). Am Bezirksklinikum Obermain (BKO) gingen neben 25 jungen Frauen und Männern, die ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin beginnen, auch eine neue Lehrkraft und gleich acht neue Pflegekräfte an den Start.

Standortleiter Peter Bader und Pflegedienstleiter Steffen Wehrle begrüßten die neuen Mitglieder der GeBO-Familie. Peter Bader stellte das Kommunalunternehmen vor und verdeutlichte, dass die Aufgabe des Bezirks Oberfranken und seiner Einrichtungen vor allem in der Unterstützung derjenigen in unserer Gesellschaft liege, denen es nicht so gut geht.

Den neuen Schülern gab er mit auf den Weg, dass sie mit ihrem zukünftigen Beruf einen wichtigen Teil zur Versorgung und Gesundung der ihnen anvertrauten Patienten beitragen. Gerade in Kutzenberg mit seinen Gebäuden im Pavillonstil herrsche eine herzliche und fast familiäre Atmosphäre. Ein Umstand, der die Genesung der Patienten zusätzlich unterstütze.

Pflegedienstleiter Wehrle verband mit der Begrüßung der neuen Pflegekräfte die Hoffnung, dass sie sich schnell und unkompliziert in ihrem neuen Arbeitsumfeld zurechtfinden mögen und dabei auf die Unterstützung aller Kollegen zählen dürften. Die stattliche Anzahl der neu gewonnen Mitarbeiter in der psychiatrischen und somatischen Pflege in Kutzenberg sei einerseits auf die umfangreichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Pflegekräfte in der GeBO und andererseits auf die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten des Arbeitsplatzes zurückzuführen. red