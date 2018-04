Neuer Aufzug für St. Anna

Die nächste Sitzung des Bauausschusses des Landkreises Erlangen-Höchstadt findet am Dienstag, 17. April, um 9 Uhr im Landratsamt in Erlangen statt. Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Auftragserweiterung für die Ausführung der Arbeiten für den Neubau des Landratsamtes, die Vergabe der Arbeiten für die Erneuerung der Bettenaufzüge und des Personenaufzugs des Kreiskrankenhauses St. Anna in Höchstadt sowie der Bericht zum baulichen Zustand und zur Nutzung des Interimsgebäudes in Eckental. red