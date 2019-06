Neuer Altarschmuck für die Thurnau St.-Laurentius-Kirche

Im Gottesdienst am Sonntag, 23. Juni, werden zum ersten Mal die neuen Behänge, die sogenannten Antependien für die Trinitatiszeit den Altar und die Kanzel der St.-Laurentius-Kirche schmücken. Sie wurden in der Paramentenwerksatt Neuendettelsau von der künstlerischen Leiterin Beate Baberske entworfen und dort auch gefertigt. Vorher war Beate Baberske mit Rosalie Penzko, die für die handwerkliche Umsetzung der Entwürfe sorgte, in Thurnau und hat dem Kirchenvorstand das Zusammenspiel von Liturgie, Formen und Farben erklärt und vor Augen geführt.

Paramente, also Textilien im Kirchenraum, aus Neuendettelsau sind Einzelanfertigungen, die in Farbe und Symbolik auf den Kirchenraum abgestimmt sind. Beate Baberske wird im Gottesdienst anwesend sein und erklären, wie sie zu der Gestaltung der Antependien für die Laurentiuskirche gefunden hat.

Dekanin Martina Beck wird in der Predigt auf die theologische Aussagekraft von Farbe und Symbolik der neuen Raumtextilien eingehen. Die Konfirmandengruppen der letzten beiden Jahre hatten für die Antependien gespendet, weitere Einzelspender trugen ihren Teil bei.

Dekanin Martina Beck freut sich, allen zeigen zu können, wie eindrucksvoll die neuen Antependien die geistliche Botschaft des Kirchenraumes unterstreichen. Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr.

Anschließend Kirchenkaffee

Im Anschluss wird zum Kirchenkaffee eingeladen, bei dem die Gottesdienstbesucher Gelegenheit haben, sich mit der Künstlerin Beate Baberske auszutauschen. red