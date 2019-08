Neuer Abnehmkurs im Klinikum

In der Zeit von Montag, 19. August, bis Montag, 7. Oktober, findet im Klinikum Forchheim wieder ein achtwöchiger Ernährungs- und Abnehmkurs statt. Der Kurs ist geeignet für Personen mit leichtem bis mittlerem Übergewicht (BMI über 25 bis unter 30, ab einem BMI über 30 nur nach ärztlicher Rücksprache). Der Kurs zeigt laut Pressemitteilung des Klinikums, worauf es beim Abnehmen ankommt und wie das Wunschgewicht im Rahmen einer gesunden und leichten Ernährung langfristig gehalten werden kann. Wöchentliche individuelle Gewichtskontrollen und die Möglichkeit der Teilnahme an einer Nordic-Walking-Gruppe runden das Angebot ab. Der Kurs ist zertifiziert und wird von vielen Krankenkasse bezuschusst. Informationen und Anmeldung: Ernährungspraxis am Klinikum Forchheim, Telefon 09191/610-784. Weitere Infos gibt es zudem im Internet unter www.klinkumforchheim.de. red