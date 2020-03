Neuenreuther Sänger träumen von Sommerkonzert im Gontard-Saal des Schlosses

Er ist ein fester Begriff, für seine Qualität und Liedauswahl bekannt - und er hat viele Fans: der Gesangverein Neuenreuth unter der Leitung des langjährigen Dirigenten Manfred Bauriedel.

Bei der Jahresversammlung wurden zudem deutlich, wie aktiv die 36 Männer und Frauen umfassende Singgemeinschaft ist. Egal, ob zur Maifeier, zu den Europatagen, dem eigenen Sommernachtsfest oder zu weiteren wichtigen Anlässen: Der Gesangverein ist immer dabei und strahlt mit seinen Auftritten viel Glanz aus.

Die Sommerkonzerte im "Bräuwerck" und die Adventskomzerte in der Markgrafenkirche haben schon Kultstatus. Vorsitzender Fred Sadel kündigte an, dass das Sommernachtsfest am 22./23. August und das Adventskonzert am 20. Dezember wieder Höhepunkte sein werden.

Seit 46 Jahren Chorleiter

Chorleiter Manfred Bauriedel, seit 46 Jahren im Amt, drückte Zufriedenheit aus: "Ich freue mich über jeden Singstundenbesucher, wir trafen uns 34 Mal zum Proben". Chorsingen sei Gemeinschaftsarbeit. "Ich bin nur der Trainer, ihr seid das entscheidende Team auf der Bühne", wandte er sich an die Aktiven. Einen großen Wunsch hat der Dirigent noch: Dass vielleicht das Sommerkonzert im Gontard-Saal des Schlosses stattfinden kann, "denn er ist neben der Kirche der einzige Ort in Neudrossenfeld, der über die ideale Akustik verfügt".

So gern und mit so viel Liebe er auch seine Tätigkeit ausübe, legte Bauriedel der Vorstandschaft ans Herz, die Nachfolge nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: "Meine Zeit an der Spitze des Chores ist endlich."

Karl-Heinz Scharf berichtete von einem kräftigen Plus, Revisor Erich Wochele lobte die Arbeit des Schatzmeisters über den grünen Klee.

Das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung hatte Schriftführerin Christine Schnupp mitgebracht.

"Wenn ihr gerufen werdet, dann kann man sich auf euch verlassen", betonte Bürgermeister Harald Hübner. "Eure Konzerte sind ein Genuss." Er versprach, sich dafür einzusetzen, dass der Chor im Schloss auftreten kann. Horst Wunner