Neuenmarkter Wehr hatte wieder Besuch von den Freunden aus Grünhain

Seit 30 Jahren verbindet die beiden Feuerwehren von Neuenmarkt und Grünhain im Erzgebirge nicht nur eine tiefe Freundschaft, sondern auch eine Partnerschaft. Die Grünhainer hatten sich an den Landkreis Kulmbach gewandt und den Wunsch geäußert, mit Wehrmännern in Oberfranken ins Gespräch zu kommen. Sie kannten die Strukturen noch nicht, wie die Feuerwehren im Freistaat Bayern aufgebaut sind. Der Rest dieser Partnerschaft, die ohne eine Urkunde bis zum heutigen Tag hält, fügte sich dann sehr schnell wie ein Puzzle zusammen, denn die Neuenmarkter Floriansjünger trugen sich kurz vor Weihnachten 1989 mit dem Gedanken, im Hinblick auf die 120-Jahr-Feier der Wehr im Jahr 1990 mit einer Wehr aus der früheren DDR eine Verbindung einzugehen. In der Jahresschlusssitzung des Gemeinderates war mit dem damaligen Gemeinderat Hermann Mohr auch der Vorsitzende der Feuerwehr Neuenmarkt zugegen.

Es dauerte nur wenige Tage, bis sich eine Delegation aus Neuenmarkt am 3. Januar 1990 auf den Weg ins Erzgebirge machte. Der damalige Bürgermeister von Grünhain, Eberhard Schramm, hatte gleich festgestellt: "Es war von Anfang an eine harmonische Art des gegenseitigen Kennenlernens." Der Gegenbesuch fand noch im gleichen Monat statt. Wehrleiter Rolf Spangler zeigte sich damals überwältigt vom Empfang und der Gastfreundschaft in der Gemeinde Neuenmarkt

Der erste große Besuch der Grünhainer Feuerwehr erfolgte mit rund 40 Personen zum Jubiläumsfest der Feuerwehr Neuenmarkt im Juli 1990. Und seither vergeht kein Jahr, wo die Neuenmarkter nicht in Grünhain oder die Grünhainer in Neuenmarkt zu Besuch sind, wie jetzt vor wenigen Tagen, als die 30-jährige Freundschaft im Feuerwehrgerätehaus Neuenmarkt gefeiert wurde.

Bürgermeister Siegfried Decker hatte die Delegation bei ihrer Ankunft willkommen geheißen. Rückblickend stellte der frühere Vorsitzende Hermann Mohr fest: "Diese Freundschaft wurde über 30 Jahre gepflegt. Es muss aber immer wieder Menschen geben, die diese Freundschaft am Leben erhalten. Es wird sich von beiden Seiten um diese Freundschaft sehr bemüht." Werner Reißaus