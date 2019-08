Ein neu aufgeschotterter Feldweg in der Gemarkung Döringstadt wurde vermutlich durch einen Anrainer in der Art und Weise zerstört, dass er den neu aufgebrachten Schotterbelag mit einem Frontlader auf das Feld eines anderen Anrainers schob. Der so entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro beziffert. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizeistation Bad Staffelstein bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09573/2223-0. pol