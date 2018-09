Neuen Kaplan eingeführt

Im Gottesdienst wurde auch der neue Kaplan der Pfarreiengemeinschaft Kronach, Andreas Stahl, in Zeyern in sein Amt eingeführt. Für den Bindlacher ist es die zweite Kaplanstelle in seinem Berufsleben. Der Kirchenpfleger und der Bürgermeister sagten ihm vollste Unterstützung zu, wobei Gräbner die harmonische Zusammenarbeit von Politik und Kirche herausstellte: "Das Rathaus steht Ihnen immer offen". Als Begrüßungsgeschenk überreichte er ihm eine Wanderkarte des Landkreises und eine CD des Musikvereins Zeyern.

Jede Pfarrgemeinde habe wohl, so Regionaldekan Thomas Teuchgräber, verschiedene Erwartungen und Wünsche an einen Kaplan. Eine Hoffnung aber hätten wohl alle, nämlich er möge ein leutseliger Seelsorger sein - einer, der nicht nur im Pfarrhaus bleibe, sondern den Menschen in einfacher und ungekünstelter Art begegne, auf einer Ebene mit ihnen spreche, mit offenen Augen und Ohren durch die Straßen gehe, auch den "einfachen Mann" wahrnehme und viel von den Begegnungen für sich aufnehme. Die Festpredigt hielt der neue Kaplan selbst. Wenn Jesus im Markus-Evangeliums (Mk 7,6) das Verhalten der Pharisäer mit den Worten "Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir" anprangere, drücke er damit aus, dass es nicht auf Äußerlichkeiten ankomme, sondern auf die innere Haltung, so der Kaplan, den die Jüngsten mit einem "Hallo"-Begrüßungslied bedacht hatten. hs