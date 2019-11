Bad Brückenau vor 19 Stunden

Neueinteilung der Wahlbezirke

Um die Neueinteilung der Wahlbezirke ab 2020 geht es bei der Stadtratssitzung am Dienstag, 12. November, in der Georgi-Kurhalle in Bad Brückenau. Beginn ist um 19.30 Uhr. sek