Neue Zelte eingeweiht

Die Pfarrjugend St. Magdalena Herzogenaurach, die ein jährliches Zeltlager für 120 Kinder veranstaltet, hat alle Sponsoren, Helfer und Interessierten zu einer Zelteinweihungsfeier eingeladen. Im Anschluss an die Vorabendmesse wurden die zwei neuen Zelte von Pfarrer Helmut Hetzel geweiht.

Im August hatte die Gruppe aus 40 Ehrenamtlichen zwischen 16 und 29 Jahren nach einem schwierigen und langen Entscheidungsprozess zwei neue Zelte angeschafft, die die veralteten Modelle langfristig ersetzen sollen. Die Investition in die neuen Zelte wurde vom Herzogenauracher Lions Club und dem Rotary Club finanziell unterstützt. Bereits die Vorabendmesse wurde von der Verantwortlichenrunde gestaltet: Passend zur Predigt bauten die jungen Erwachsenen ein Zelt im Chorraum auf, in welchem sie während des Gottesdienstes Platz nahmen. Im Anschluss daran gab es in den zwei neuen Zelten auf dem Kirchplatz Glühwein, Tee und Chilli con Carne nach Zeltlager-Rezept. Nach einer kurzen Ansprache und zwei Liedern weihte Pfarrer Hetzel die beiden Neuanschaffungen offiziell ein.

Neben den Hauptsponsoren des Rotary und Lions Clubs waren alle anderen Helfer eingeladen, die das Zeltlager beispielsweise durch den Verleih von Fahrzeugen oder Sachspenden unterstützen. Gemeinsam mit den Betreuern, Zeltlagerteilnehmern und interessierten Gemeindemitgliedern ließen sie den Abend in den beheizten Zelten ausklingen. red