Ab heute, Montag, 1. Juli, ist der Ökumenische Sozialladen (Birkenfelderstr. 17, Telefon 09191/704481) montags von 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag von 10.30 bis 13 Uhr; am Freitag von 11.30 bis 13.30 Uhr und am Samstag von 10.30 bis 13 Uhr geöffnet. Am Dienstag bleibt der Laden geschlossen.