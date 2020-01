Neue Wege zur Erneuerung

Auf eine Veranstaltungsreihe im katholischen Seelsorgebereich in Herzogenaurach machten die Aktiven in der Hauptstraße von Herzogenaurach aufmerksam. Die Reihe beschäftigt sich mit dem Thema: "Kirche auf dem Weg der Erneuerung - der synodale Weg."

Die Initiatoren sind der Überzeugung, dass die Kirche in Deutschland einer inneren Erneuerung für ihren Dienst in der Welt von heute bedarf. Eine große Mehrheit der Bischöfe in Deutschland möchte diesen Weg gemeinsam mit dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken als Vertretung der Laien gehen. Es soll ein "synodaler Weg" sein, der am ersten Advent des Jahres 2019 begann. In der Veranstaltungsreihe werden dabei vier Aspekte zur Sprache kommen: der klerikale Machtmissbrauch, Sexualmoral, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche und die priesterliche Lebensform. Gegen die Reformbestrebungen gibt es Widerstand in Deutschland und aus Rom. Aber ohne Erneuerung habe die Kirche in Deutschland keine Zukunft, davon sind die Initiatoren überzeugt. An vier Themenabenden werde über den Fortgang des Reformprozesses informiert, die Gäste sollen sich aber auch selbst mit ihren Anliegen einbringen. Start: Dienstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum der Stadtpfarrei. maw