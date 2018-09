Neue Wasserrutsche kostet rund 96 000 Euro

Die Modernisierungen im Freibad liegen laut Bürgermeister Gerald Brehm (JL) im Zeitplan. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am Montag den Auftrag für eine neue Wasserrutsche vergeben. Den Zuschlag erhielt die mit gut 96 000 Euro brutto günstigste Firma Atlantics GmbH aus Döbeln (Sachsen). Die Angebotssumme lag um 3000 Euro über der vorherigen Kostenberechnung, was laut Brehm jedoch kein Problem sei. "Die Kostensteigerung ist normalerweise höher - außerdem haben wir im Bereich der Baumeisterarbeiten bereits 300 000 Euro eingespart." Insgesamt wird die Maßnahme - Erneuerung Eltern-Kind-Bereich, Nichtschwimmerbecken, Rutsche und Neuausrichtung des Kiosk - etwa 2,7 Millionen Euro kosten. lkb