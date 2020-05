Neue Wasserleitung wird bei Oberfellendorf verlegt

Am kommenden Montag, 11. Mai, beginnen die Bauarbeiten zur Verlegung der Wasserleitung zwischen der Photovoltaikanlage Albertshof und Oberfellendorf.

In diesem Bereich wird die Gemeindeverbindungsstraße während der gesamten Bauzeit für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die Landwirte können jedoch weiterhin auf ihre Felder fahren. Die Wasserleitung dient der Versorgung der Wiesenttaler Gemeindeteile Oberfellendorf und Störnhof. Wie Bürgermeister Marco Trautner (FW) ausführt, sei der Trinkwasserbehälter in Oberfellendorf nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren und werde deshalb stillgelegt. Das Trinkwasser kommt künftig aus dem neuen Hochbehälter am "Hohen Kreuz".

Die Leitungen außerhalb der Ortschaften werden grundsätzlich auf öffentlichem Grund im Straßenbankett beziehungsweise Seitenstreifen der Gemeindeverbindungsstraßen im horizontalen Spülbohrverfahren verlegt.