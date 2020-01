Neue Wählergruppe will für Verjüngung des Stockheimer Gemeinderates sorgen

Die unabhängige Wählergruppe "Bürger Für Stockheim" (BFS) nominierte ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 15. März. In nur wenigen Wochen wurde eine Wählergruppe gegründet, die nun auch 20 Gemeinderatskandidaten plus zwei Ersatzkandidaten präsentieren kann.

Dem 42-jährigen Daniel Wachter aus Neukenroth ist mit einem kleinen Team an Mitstreitern, Organisatoren und Werbern, zu denen unter anderen Edmund Sprenger, Neukenroth, und Heiko Buckreus, Haßlach/KC, gehören, gelungen, eine Wählergruppe mit überwiegend jungen, engagierten Leuten aufzustellen.

Wachter selbst ist der einzige amtierende Gemeinderat auf der Liste. Er gehört dem Gremium seit 18 Jahren an, davon 15 Jahre in der CSU-Fraktion. Seit drei Jahren ist er parteilos. Acht Kandidaten sind unter 30 Jahre, die Jüngsten sind 22 bis 24 Jahre jung, unter 40 Jahre sind es sogar elf Kandidaten, womit ein Hauptziel der Gründungsväter, mehr junge Leute für eine Kandidatur für die Gemeinderatswahl zu motivieren, mehr als gelungen ist. Von Anfang an sei es Ziel gewesen, in den Gemeinderat jüngere Kandidaten einziehen zu lassen, da man laut Wachter neuen frischen Wind im Gemeinderat brauche. Im Gremium säßen bisher nur Räte ab 30 Jahre aufwärts, nur ein Ratsmitglied sei U 40, somit sei eine Generation nicht vertreten.

Am Anfang sah es nicht so aus, als würde man aus allen Gemeindeteilen Kandidaten finden. Doch letztlich ist es gelungen, sieben Kandidaten aus den Gemeindeteilen Burggrub, Haig, Haßlach/KC und Reitsch mit den Zielen der BFS für eine Kandidatur zu überzeugen, informierte der Sprecher, Daniel Wachter, der sich aufgrund dieser Erfolge bei der Aufstellungsversammlung am Sonntag im Saal des Gasthauses Fillweber überglücklich zeigte. Es sei gelungen, engagierte Ehrenamtliche ins Boot zu nehmen, dazu einige starke Frauen. Zudem habe man Kandidaten aus verschiedenen Berufen, Selbständige, Handwerker, Angestellte und vor allem in verschiedenen Vereinen engagierten Ehrenamtliche als Neueinsteiger in die Kommunalpolitik gewinnen können.

Stockheim attraktiv gestalten

Wachter nannte auch einen "Plan für Stockheim", ohne aber zu sehr ins Detail zu gehen. Das werde man bei Wahlveranstaltungen und mit einem Wahlprospekt eingehend tun, um die Bürger ausführlich zu informieren. Schwerpunkte würden aber sein, Stockheim weiter attraktiv und als Wohlfühlgemeinde zu gestalten und dabei einen soliden Haushalt im Auge zu haben. Als Kernaufgaben sieht Wachter die Kindergartenbetreuung und Grundschule mit Ganztagsklassen als Angebot für Eltern zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie eine Wasser- und Abwasserversorgung in kommunaler Hand.

Der Wahlvorschlag sollte am Dienstag bei der Gemeinde eingereicht werden. Ab heute, Mittwoch, 8. Januar, soll die Unterschriftenliste ausliegen, in die man sich während der üblichen Öffnungszeiten eintragen kann. Ab dann sind 80 Unterschriften notwendig, die im Rathaus bis 3. Februar um 12 Uhr im Bürgerbüro geleistet werden müssen. Die Unterschriften unterliegen dem Datenschutz. Man bringt damit lediglich seinen Wunsch zum Ausdruck, dass die neue politische Gruppierung bei der Kommunalwahl antreten soll. "Der Unterschreibende verpflichtet sich zu nichts", so der Sprecher der BFS, Daniel Wachter. eh