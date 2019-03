Neue Vortragsreihe zu Bauern-Endspielen

Nach dem großen Interesse, auf das insbesondere die erste Staffel zum Thema "Bauern-Endspiele" stieß, haben die Verantwortlichen des Schachclub 1868 Bamberg entschieden, die beliebte Serie fortzusetzen. Gegenstand des ersten auf drei Teile angelegten öffentlichen Vortrags bilden "Bauern-Wettrennen". Ungenutzte Potenziale, die in der Nutzung des Königs als aktiver Figur bestehen, kommen dabei seitens des Referenten und Spielleiters Jens Herrmann ebenso zur Sprache wie mögliche Fallstricke unsachgemäßer Behandlung. Beginn der Veranstaltung ist am heutigen Mittwoch um 19 Uhr in der Gaststätte "Tambosi" am ZOB. Der Vortrag richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Die Teilnahme ist kostenlos. red