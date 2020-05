Neue Vorschriften sind bei Abfallentsorgung zu beachten

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge geht ab Montag, 11. Mai, einen weiteren Schritt in Richtung Regelbetrieb und nimmt zwei neue Änderungen vor. Eine davon betrifft die Abgabe von kostenpflichtigen Abfällen wie Bauschutt, Altreifen sowie größeren Mengen Grüngut an den kommunalen Wertstoffhöfen und den sonstigen Grüngutannahmeplätzen. Diese Fraktionen konnten in den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-Pandemie kostenfrei abgegeben werden. Ab dem 11. Mai ist die Annahme jedoch nur, wie dies auch die grundsätzliche Regelung ist, gegen die Abgabe eines Entgeltes möglich, so teilte das Landratsamt mit.

Wartezeit einplanen

Bis auf weiteres erhalten bleibt allerdings die Reglementierung des Zugangs zu den Betriebsgeländen mit der Folge, dass sich jeweils nur eine bestimmte Anzahl von Personen gleichzeitig auf dem Wertstoffhofareal befinden darf. Der Einlass beziehungsweise die Zufahrt zum Gelände wird durch entsprechendes Personal geregelt. Es muss daher weiterhin mit Wartezeiten gerechnet werden.

Darüber hinaus bittet der Abfallwirtschaftsbetrieb wegen der geltenden Kontaktbeschrän-kungen nach wie vor um die Beachtung folgender Punkte: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (beispielsweise in Form eines Schals, Tuches oder einer Alltags-/Community-Maske) ist auf dem Betriebsgelände zwingend erforderlich.

Regeln befolgen

Zudem ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu weiteren anwesenden Personen einzuhalten. Das Personal des Wertstoffhofes hilft derzeit vor Ort nicht beim Ab- und Ausladen. Der Abladevorgang soll außerdem möglichst zügig erfolgen. Den Anweisungen des Wettstoffhofpersonals ist laut Landratsamt unbedingt Folge zu leisten.

Die zweite Anpassung betrifft die Restmüllabfuhr: Die derzeit erlaubten Beistellungen neben der Restmülltonne in Form eines haushaltsüblichen Sackes entfallen ab Montag, 11. Mai. Ebenso besteht ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr die Möglichkeit, die Restmülltonne der vierwöchentlichen Leerung (Tonnen mit rotem Deckel) zu den Terminen der 14-tägigen Restmüllleerung bereitzustellen. red