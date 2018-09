Neue Vhs-Kurse starten im Herbst: Von Buchführung bis Yoga

Soeben ist das neue Herbst/Winterprogramm der Städtischen Volkshochschule Bad Kissingen erschienen. Wie immer enthält es ein interessantes und breit aufgestelltes Bildungsangebot für alle mit Vorträgen, Kursen und Seminaren aus den verschiedensten Bereichen wie Sprachen, Kursen zu Beruf und Karriere, Grundbildung, Gesundheit und Ernährung, Kunst- und kunsthandwerklichem Gestalten und vielem mehr. Neben dem Grundprogramm gibt es auch in diesem Semester wieder einiges an Neuem und Besonderem zu entdecken. Allein auf dem Sektor "EDV" kann man sich "Rund um den Computer" bilden von den ersten Schritten bis zum sicheren Umgang mit dem PC.

Es lassen sich Kurse belegen zur Gestaltung eigener Internetseiten, für den Umgang mit dem iPad, Tablet oder Smartphone, für Excel, Word, Ebay, Bildbearbeitung am PC, zur Bekämpfung von Viren und Trojanern oder zum Schutz der persönlichen Daten. Interessierte für Kurse in Buchführung oder Lohn- und Gehaltsabrechnung können sich vormerken lassen; bei genügend Nachfrage wird ein Kurs organisiert.

Das Vhs-Programm bietet auch acht verschiedene Sprachen auf unterschiedlichen Sprachniveaus an. Für den körperlichen Ausgleich bietet das neue Programm zahlreiche abwechslungsreiche Angebote zu Entspannung, Gymnastik, Tanz und Kreativität. In über vierzig verschiedenen Angeboten hat man die Möglichkeit, in Form zu kommen und fit zu bleiben. Es gibt Yoga, Qi Gong, Pilates- und Faszientraining, Beckenboden- und Wirbelsäulengymnastik, Neurobic, Shiatsu, Stressreduktion und vieles mehr. Wer gerne nach Kochtipps sucht, findet leckere Angebote für die indische, thailändische oder spanische Küche, vegetarische Ideen, herzhafte Gerichte für den Winter, Weihnachtsbäckerei oder Sushi. Künstlerische Talente lassen sich wecken und weiter entwickeln in den verschiedensten Angeboten von Malerei, Zeichnen, Drechseln, Holzschnitzen, Nähen, Textildruck bis zum Goldschmieden. Auch Fotofreunde finden interessante Angebote.

Ein Literaturkreis, das Programm für Kinder und informative Farblichtbildervorträge runden das Programm ab. Acrylmalerei, lebendiges Vorlesen, Selbstverteidigung mit Worten, Gesprächskultur rund ums Ehrenamt, Burnout, Gefühlsdschungel, Aufräumen leicht gemacht, der 3-Zonen-Garten, Pilates Bodymotion, Füße im Fokus - das sind nur einige Beispiele für neue Programmangebote. Anmeldungen sind ab sofort schriftlich, telefonisch, persönlich oder online möglich. Der Semesterbetrieb beginnt ab 24. September. Bereits in der Woche davor beginnen das Eltern/Kind-Turnen, der orientalische Tanz für Tanzmäuse, die Yogakurse, Bodystyling am Donnerstag sowie die Rückenfit-Kurse am Mittwoch.

Programmheft

Das Programmheft ist im Vhs-Büro, im Rathaus, in der Stadtbücherei, der Tourist-Information im Arkadenbau, bei Buchhandlungen, Banken, Behörden erhältlich oder im Internet abrufbar. Auskunft und Anmeldung im Vhs-Büro, Maxstraße 23 (Tel.: 0971/807 12 10) oder www.vhs-badkissingen.de. red