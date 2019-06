Neue Vereinsspitze ist am Ball

Der Tennisclub (TC) Marktrodach geht mit einer veränderten Führungsmannschaft in die nächsten Jahre Vereinsjahre. In der Jahreshauptversammlung erklärte der bisherige Erste Vorsitzende Jens Müller, dass er nach seiner zweijährigen Amtszeit nicht mehr kandidiere. Da sich kein Nachfolger fand, wurde nun ein Vorstandsgremium aus drei Personen gewählt: Diesem Führungstrio gehören Guido Wich-Knoten, Eduard Schwarz und Helmut Bürger an. Kassierer Manfred Schneider, Schriftführerin Elke Hümmrich-Welt und Sportwartin Julia Wirth unterstützen das Trio.

Mit Grundschülern gesportelt

Zu Beginn der Versammlung blickte Jens Müller im TC-Sportheim auf das vergangenen Vereinsjahr zurück und ging hierbei näher auf die Saisoneröffnungsveranstaltung, den Sporttag mit der örtlichen Grundschule und die Kirchweihfeier mit den Endspielen um die Vereinsmeisterschaft ein. Sportwartin Julia Wirth berichtete über das Abschneiden der drei im Einsatz gewesenen Mannschaften.

Damenmannschaft aufgelöst

Während das Herrenteam die Meisterschaft errang und in die nächsthöhere Kreisklasse eins aufgestiegen ist, landeten die Herren 50 im Tabellenmittelfeld der Bezirksklasse zwei. Die Damen schlugen sich zwar sehr achtbar in der Bezirksklasse eins, jedoch hat sich diese Mannschaft inzwischen aufgelöst. Somit sind in der aktuellen Serie nur noch die beiden Herrenteams mit von der Partie.

Kassier gibt Amt ab

Die Einnahmen und Ausgaben zeigte Kassierer Erwin Holzmann auf. Die Prüfer Harald Kuhla und Gerd Hamm bestätigen die korrekte und vorbildliche Führung der Finanzen. Holzmann informierte die Versammelten, dass er nach 32 Jahren ununterbrochener Kassenverwaltertätigkeit sein Amt zur Verfügung stelle. Bürgermeister Norbert Grebner lobte den Tennisclub nicht nur für seine sportlichen Aktivitäten, sondern weil er sich auch im gesellschaftlichen Bereich sehr engagierte.

Per Akklamation wurden sieben Mitglieder als Beisitzer in den erweiterten Vorstand gewählt. Dies sind Norbert Benecke, Petra Wirth, Erwin Holzmann, Andre Benecke, Christopher Holzmann, Jens Müller und Benedikt Schmittdorsch. Hans Franz