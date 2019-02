Neue Veranstaltungen

Die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" hat bereits mehreren tausend hilfsbedürftigen Bürgern in finanzieller Not geholfen. Seit März 2003 hat sich das Team der ehrenamtlich tätigen Helfer um die Initiatoren Herta und Gerhard Burkert- Mazur als beispielhafte Benefizaktion in Stadt und Landkreis Kronach einen guten Namen gemacht.

Die Benefizaktion funktioniert mit freiwilligen Spenden aus der Bevölkerung von Unternehmen, von Vereinen und Institutionen und nicht zuletzt von vielen Künstlern, die gagenfrei immer wieder für gute Unterhaltungsveranstaltungen sorgen und die daraus resultierenden Spenden an "1000 Herzen" weitergeben.

So werden Zuschüsse zur Stromversorgung gewährt, Kindern Schulausflüge ermöglicht, bei Therapien für Kinder mit schwerer Behinderung oder chronischer Krankheit geholfen, Fragen nach Beihilfen für Kommunionen, Konfirmationen und Beerdigungen finden ein offenes Ohr, in Not geratene Mütter und Väter, die alleinstehend für ihre Kinder sorgen, finden Hilfe.

Die Benefizaktion freut sich sehr, auch für das Jahr 2019 schon zugesagte Unterstützungen erhalten zu haben. So ist "1000 Herzen" 2019 wieder on Tour. Herausragende Termine und Veranstaltungen werden sicherlich das Open Air auf der Seebühne in Kronach am 21. Juli und "1000 Herzen für das Rodachtal" in der Rodachtalhalle in Marktrodach am 20. November.

Diese und die folgenden weiteren Termine sollte man sich vormerken: 15. März Start der "Helm- Aktion" bei Radsport- Dressel Kronach; 22. März Wirtshaussingen, Sportverein Reitsch; 12. April Wirtshaussingen, Gasthof Göppner, Hummendorf; 10. Mai großes Muttertagskonzert mit mehreren Solisten, arrangiert von Holger Mück in der Stadtpfarrkirche Kronach; 23. August Wirtshaussingen Nordhalben; 6. Oktober "Spirit Voices" in Stadtpfarrkirche Kronach; 18. Oktober Wirtshaussingen Birnbaum; 30. November Skiclub Kronach, 30. November Start der Weihnachtsaktion von Stihl-Dienst Becker, Großvichtach und am 12. Dezember das "Weihnachtsherz" von 1000 Herzen. red