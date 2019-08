Neue Tore auf den Friedhöfen

Nachdem Jürgen und Markus Dinkel bereits am Fridritter Friedhof ein neues Tor angebracht hatten, wurde jetzt das erste am Münnerstädter Gottesacker ersetzt. Am östlichen Eingang bei der Kreuzigungsgruppe kommt ein baugleiches Tor wie am Eingang zur Leichenhalle.

Haupttor kommt nächste Woche

In der nächsten Woche wird dann auch das Tor am Haupteingang wieder eingesetzt. Dabei handelt es sich aber nicht um ein neues, das alte wurde aufwendig wieder hergerichtet. Dazu musste das 400 Kilogramm schwere Tor abtransportiert werden. Zunächst wurde der Lack entfernt, dann wurde es sandgestrahlt entzinkt, dann wieder verzinkt und pulverbeschichtet, sagt Markus Dinkel von der Schlosserei Dinkel in Burglauer. Zuletzt habe das Tor so geklemmt, dass es eine Frau gar nicht mehr aufbekommen hat, so Friedhofsreferent Klaus Schebler. Nach der Sanierung lasse es sich besser einstellen.

In Althausen wird demnächst auch das Friedhofstor erneuert. "Es ist unten durchgerostet", sagt der Friedhofsreferent. tm