Neue Telefon-Betrugsmasche

Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter hat am Samstag bei einem Mann aus Bad Kissingen angerufen. Der Anrufer gab vor, dass sein Computer durch Hacker missbräuchlich verwendet wurde. Die Mitteilung war laut Polizei offenbar so, dass der Mann den Anrufern einen Fernzugriff auf seinen Computer zuließ, um den Computer angeblich warten.Jedoch griffen die Betrüger auf diese Weise Passwörter vom Computer des Geschädigten ab und kauften I-Tunes Karten. Ob weiterer Schaden entstanden ist, war bisher nicht abzusehen. In den Medien und durch Anbieter wird laut Polizei bereits davor gewarnt, fremden Personen Zugriff auf den eigenen Computer zu gewähren und Passwörter weiterzugeben.