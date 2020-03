Herzogenaurach vor 16 Stunden

Neue Tauschbörse: Saatgut teilen

"Nimm, gib, tausch wie es gerade passt" - So lautet der Aufruf auf der neuen Saatgutkiste in der Hauptstraße. Die Parents for Future bieten dieses Angebot an. Organisatorin Astrid Holzammer: Das ist besser als Hybrid.