Neue Tankstelle in Hirschaid

In der Sassanfahrter Hauptstraße 83 in Hirschaid eröffnet Jet am heutigen Mittwoch, 11. Dezember, eine Tankstelle. Die neue Station hat täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Insgesamt verfügt die Jet Tankstellen Deutschland GmbH bundesweit über ein Tankstellennetz aus mehr als 670 Stationen. Zur neuen Station in Hirschaid gehört eine moderne Portal-Waschanlage, in der sogar Transporter schnell und schonend gepflegt werden können - täglich von 6 bis 22 Uhr. Auch der 84 Quadratmet große, übersichtliche Shop richtet sich nach den Bedürfnissen der mobilen Kundschaft. red