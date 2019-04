Neue Spitze beim Förderverein

Der Kindergarten- Förderverein des Katholischen Kindergartens Herz-Jesu Pressig führte in seiner Jahreshauptversammlung auch Neuwahlen durch. Hierbei wurden Stefan Heinlein als Erster Vorsitzender und Caroline Horn als Zweite Vorsitzende neu gewählt.

Die weiteren Wahlergebnisse: Schriftführer Thorsten Förtsch, Kassierer Ulrich Horn , Kassenprüferinnen Nicole Fehn und Margarethe Michel.

Der seit Anfang der 1970er Jahre bestehende Förderverein hat zurzeit noch 70 Mitglieder. Sie arbeiten eng mit dem Elternbeirat und der Kindergartenleitung zusammen. Eine der ersten Amtshandlungen der neuen Vorstandschaft war die Übergabe eines Schecks in Höhe von 750 Euro an die Kindergartenleitung, Ulla Übelacker und Maria Kotschenreuther. Der Betrag ist für die Anschaffung eines neuen Kinder-Krippen-Wagens mit Motor vorgesehen. Aus aktuellem Anlass wies der neu gewählte Vorsitzende des Fördervereins Kindergarten nochmals auf den Vereinszweck hin. Zweck des Vereins ist es, als wertvolle Stütze dem Kindergarten in vielen Bereichen fördernd zur Seite zu stehen. Es geht ausschließlich um das Wohlergehen der Kinder. Jeder könne durch eine Mitgliedschaft im Förderverein dem Kindergarten finanziell unter die Arme greifen. eh