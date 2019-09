Neue Spielzeit startet

Am 18., 19. und 20. Oktober startet der Kronacher Kreiskulturring in seine neue Spielzeit mit einer Bühnenadaption des Kultfilms "Vincent will Meer" und Fernsehstar Till Demtroeder in der Rolle des Vaters der Titelfigur.

Die seit 1956 bestehende, immer aktuell gebliebene Abonnementreihe mit jeweils drei Abenden setzt sich im November (8., 9.,10.) mit Schillers auch für die heutige Zeit wesentliche Grundfragen stellenden Klassiker "Don Carlos" fort. Am 17., 18. und 19. Januar sticht der Kronacher Kreiskulturring in See mit einer Inszenierung des Psychothrillers "Passagier 23" aus der Feder des Bestsellerautoren Sebastian Fitzek.

Zur Faschingszeit geht es am 14., 15. und 16. Februar vergnüglich weiter mit der musikalischen Komödie "Avanti! Avanti!", in der es ein Wiedersehen mit der zauberhaften Judith Hildebrandt geben wird.

Im März gibt es dann noch zwei Kreiskulturring-Weekends. Zum einen die Konzerte mit den Hofer Symphonikern vom 6. bis 8., die unter Leitung des Schweizer Dirigenten Christoph-Maria Mueller nach Mendelssohn Bartholdys Ouverture zu "Ruy Blas" eine Hommage zum Beethovenjahr mit der Leonoren-Ouverture sowie dem Violinkonzert D-Dur op. 61 und der Geigerin Liya Petrova vorbereitet haben. Als Konzertabschluss wird dann noch die "Symphonie classique" von Prokofjew erklingen. Zum anderen am 27., 28. und 29. März die Komödie "Vom Winde verweht...echt jetzt?", in der die Gaststars Manon Straché und Peer Jäger mit dem berühmten Südstaatendrama als Hörspiel einen maroden New Yorker Sender retten wollen.

Wittener Kindertheater gastiert

Für die kleinen Kulturfans gibt es im November ein Gastspiel des Wittener Kindertheaters mit "Pippi feiert Weihnachten". Während die Vormittagsvorstellungen bereits ausverkauft sind, gibt es noch Karten für die Nachmittagsvorstellung am Dienstag, 26. November, um 15 Uhr.

Alle Veranstaltungen finden im Kreiskulturraum an der Kronacher Berufsschule, Siechenangerstraße 13, statt. Das Vollabonnement für alle sechs Abendveranstaltungen kostet dank der Förderung durch den Bezirk Oberfranken und den Landkreis 95 Euro, für Schüler, Studenten, Behinderte ab 50 Prozent und Arbeitslose gibt es Sonderkonditionen, zu denen das Kreiskulturreferat im Kronacher Landratsamt, Tel. 09261/678 300 oder E-Mail an gisela.lang@lra-kc.bayern.de gerne informiert. Ebenso werden dort Vorreservierungen (Eintritt 20 Euro, Abendkasse 21 Euro) zu einzelnen Veranstaltungen der seit nunmehr 63 Spielzeiten bestehenden Landkreisreihe entgegengenommen sowie auch die hübschen Geschenkgutscheine für Abonnements und Einzelkarten angeboten, die sich als geschätzte Gaben zu Firmenjubiläen, Familienfesten oder auch als Dankeschön für Freunde und Bekannte großer Beliebtheit erfreuen. Außerdem sind die Abonnements übertragbar und als kostenloser Zusatzservice steht das Kreiskulturreferat auch als Kartentauschbörse zur Verfügung. Saisonübersichten werden auf Wunsch gerne als Flyer oder als pdf-Datei zugesandt.

Für die Besucher aus dem nördlichen Landkreis werden zum Samstags- und Sonntagsring gegen eine geringe Kostenbeteiligung sogar zwei Sonderbuslinien angeboten, die direkt zum Kreiskulturraum und nach den Abendvorstellungen von dort zurück fahren. red