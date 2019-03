Neue Spielideen mit Papier

Papier ist vielseitig einsetzbar und bietet daher unzählige Möglichkeiten zum Spielen und Basteln. Ein Workshop der Volkshochschule, der sich speziell an Eltern und Erzieher richtet, widmet sich am Samstag, 30. März, dem Werkstoff Papier und seiner Entstehung und gibt viele Anregungen zum Forschen und Experimentieren mit Kindern. Die Veranstaltung findet von 10 bis 17 Uhr in der Löwenstraße 16 statt. Anmeldung ist telefonisch unter der Nummer 09561/88250 sowie online auf www.vhs-coburg.de möglich. red