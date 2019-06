Neue Selbsthilfegruppe für Mütter und Schwangere

In Haßfurt und Umgebung ist auf Initiative einer Betroffenen die Gründung einer Selbsthilfegruppe für Mütter und Schwangere mit Suchtproblemen geplant. Dies teilte die Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (Kos) am Landratsamt Haßberge, Monika Strätz-Stopfer, mit. Ein erstes Treffen aller Interessierten findet am Donnerstag, 4. Juli, um 9.30 Uhr im Kellergeschoss des Caritasverbandes in Haßfurt statt. Geplant sind regelmäßige Treffen im 14-tägigen Abstand, teilte das Landratsamt weiter mit.

Die neue Selbsthilfegruppe wendet sich an abstinent stabile Mütter jeder Altersgruppe, die im allerweitesten Sinne etwas mit "stoffgebundener Sucht" zu tun hatten. "Jetzt, wo ich abstinent bin, stelle ich mir die Frage: Wie vereinbare ich meinen Alltag, Beruf oder Stresssituationen mit Kindererziehung, ohne einen Rückfall zu erleiden?", erklärt die Initiatorin.

Hilfestellung

Gemeinsam sollen in der Gruppe das Selbstvertrauen und das Wohlbefinden gestärkt werden. Durch den Erfahrungsaustausch und Motivationsgespräche mit Gleichgesinnten erhalten die Teilnehmerinnen Hilfestellung, um eine weitere suchtfreie, selbstbewusste und selbstbestimmende Teilhabe am Leben zu gestalten. Neben Gesprächsrunden sind Seminare und Ausflüge miteinander (auch mit Kindern und Angehörigen) geplant. Dabei sollen Wünsche und Ideen der Gruppenmitglieder berücksichtigt werden.

Kontakte

Wer selbst betroffen ist und Interesse an der Teilnahme in dieser Selbsthilfegruppe hat, ist zum ersten Treffen eingeladen. Nähere Informationen erhalten Interessierte bei Stephanie Karasch unter der Telefonnummer 0176/92468940 oder bei Nicole Schmauz unter der Telefonnummer 0176/64457957 oder bei der Kos unter der Telefonnummer 09521/27313. Anmeldung ist erwünscht, auch per E-Mail an kos@hassberge.de oder direkt unter mia.treffpunkt@gmail. com. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. red