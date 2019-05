Neue Seelsorgerin

Maria Krines (33), Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft "Sankt Martin Miltenberg-Bürgstadt", wechselt zum 1. September als Seelsorgerin in die Behinderteneinrichtung Maria Bildhausen.

Krines wurde 1986 in Nürnberg geboren. Nach dem Fachabitur an der Wilhelm-Löhe-Schule studierte sie von 2005 bis 2009 Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Dann war sie als Gemeindeassistentin in den Pfarreien Großweingarten, Spalt und Theilenberg tätig. 2011 wurde Krines zur Gemeindereferentin ernannt und wirkte mit jeweils halber Stelle als Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft "Sankt Martin Miltenberg-Bürgstadt" sowie in der Dekanatsjugendseelsorge im Dekanat Miltenberg.

Seit September 2012 ist sie in Vollzeit Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft "Sankt Martin Miltenberg-Bürgstadt". Krines ist verheiratet. pow