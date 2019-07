Die neue Schulleiterin des Emil-von-Behring-Gymnasiums in Spardorf (Kreis Erlangen-Höchstadt), dessen Schulsprengel auch den südwestlichen Kreis Forchheim umfasst, wurde vorgestellt. Ab 1. August übernimmt Nora Leykamm den Staffelstab von Martin Braun, der künftig eine Schule in Kanada leitet.

Hellauf begeistert vom Landratsamtsgebäude zeigte sich die neue Schulleiterin, als sie ihren Antrittsbesuch bei Landrat Alexander Tritthart (CSU) machte. Ihr Auge für Architektur wird der Behringersdorferin bei ihrer neuen Aufgabe zugutekommen, schließlich steht unter ihrer Beteiligung der Neubau des Spardorfer Schulgebäudes an. "Mit über 50 Millionen Euro wird das die größte Investition, die der Landkreis je getätigt hat", betonte Landrat Alexander Tritthart.

Nora Leykamm hat als stellvertretende Schulleiterin des Helene-Lange-Gymnasiums in Fürth die dortigen Sanierungspläne mitbegleitet. Sie will den Austausch mit den benachbarten Schulen, dem Landratsamt, der Polizei und der Gemeinde vorantreiben.

Seit 13 Jahren arbeitet Nora Leykamm am Helene-Lange-Gymnasium, hat dort ihr Referendariat in den Fächern Biologie und Chemie absolviert. Während des Referendariats hat sie auch ein Jahr lang am Gymnasium Herzogenaurach unterrichtet. Nach weiteren Stationen in Passau und dem Fürther Hardenberg-Gymnasium zog es Nora Leykamm wieder an ihre alte Wirkungsstätte in Fürth zurück. red