Neue Schulleiter und Funktionsträger

In das neue Schuljahr starten am Dienstag nicht nur 510 Erstklässler, sondern auch vier neue Mitarbeiter in den Schulleitungen beziehungsweise Funktionsträger. Am Donnerstag wurden diese von Schulamtsdirektorin Gisela Rohde im Landratsamt vorgestellt.

Neuer Rektor an der Gottfried-Neukam-Mittelschule Kronach ist Roland Härtel. Er war zuletzt vier Jahre als Konrektor und sechs Jahre als Rektor an der Grund- und Mittelschule Eckersdorf tätig und freut sich auf die neue Herausforderung ebenso wie die neue Schulleiterin an der GS Wilhelmsthal, Petra Scherbel. Sie war zuvor 18 Jahre an der Schule in Rothenkirchen tätig.

Die Funktion des Beratungsrektors als Systembetreuer übt Jürgen Groh aus. Er war schon in der Vergangenheit als Systembetreuer an der Gottfried-Neukam-Mittelschule Kronach tätig und mitverantwortlich für die Ausrichtung der Schule auf Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Sehr zeitnah besetzt wird das Amt der neuen Beratungsrektorin als Beratungslehrkraft an der GMS Ebersdorf, zuständig für die Schulämter Kronach, Coburg, Kulmbach und Lichtenfels.

Veit Schott wird voraussichtlich ab Januar 2020 als ehrenamtlicher Ansprechpartner an der Medienzentrale/Bücherei am Schulzentrum im Einsatz sein.

Glückwünsche an die vier neuen Funktionsträger sprach Personalratsvorsitzender Reinhard Horn aus. Dieser freute sich sehr auf eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen, die ihm - mit Ausnahme von Härtel - schon alle bekannt seien. Mit Petra Scherbel hatte Horn, der Schulleiter der GMS Pressig ist, bereits jahrelang eng zusammengearbeitet. hs