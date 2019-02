Seit Jahresbeginn sind neue Schöffen am Amtsgericht Kulmbach tätig. Der zuständige Wahlausschuss hat für die fünfjährige Periode Annamaria Macht, Bernhard Nehring, Richard von Schkopp und Annemarie Ohlendorf zu Hauptschöffen am Schöffengericht für Erwachsene gewählt. Als Hilfsschöffen, die an die Stelle verhinderter Schöffen treten, fungieren Brigitte Hebentanz, Dieter Passing, Petra Schuberth und Andreas Schülein. Das Ehrenamt des Jugendschöffen werden Siegfried Zillig, Manfred Zapf, Renate Meißner und Ines Sachs wahrnehmen. Hilfsjugendschöffen sind Christa Bialas-Müller, Ingeborg Baumgärtner, Maria Anna Nowack, Stefan Weigel, Matthias Schirmer und Michael Schramm. Bei einer Einführungsveranstaltung gratulierte Amtsgerichtsdirektor Christoph Berner den Gewählten und erläuterte ihre Rechte, Pflichten und Aufgaben. red