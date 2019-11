Neue Schilder erst 2020

Die Neubeschilderung des Fritz-Hornschuch-Naturpfades dauert noch an. Aus diesem Grund sollen für das Naturparkprogramm 2020 keine neuen Maßnahmen beantragt werden. Stattdessen, so schlug es Bürgermeister Bernd Steinhäuser (CSU) in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats vor, solle die Beschilderung im nächsten Jahr komplettiert werden.

Der Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst hatte seine alljährliche Anfrage bezüglich der Einsatzplanung des Arbeitstrupps gestartet. Alljährlich werden 12 000 Euro eingeplant, um Instandsetzungsmaßnahmen durchführen zu können. Die Neubeschilderung allerdings konnte in diesem Jahr noch nicht fertiggestellt werden. Bislang ist erst die Hälfte des eingeplanten Etats ausgegeben. Die weiteren Maßnahmen sollen im nächsten Jahr durchgeführt werden. Für 2020 sollen dann wieder 12 000 Euro eingeplant werden, entschied das Gremium einstimmig.

Genehmigt wurde die Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Weismain, die sich mit der Ausweisung einer Waldfläche in Kleinziegenfeld als künftiges "Sondergebiet Erholungspark" befasst.

Bürgermeister Bernd Steinhäuser erklärte, dass im Baugebiet Heubsch "Am Fichtig III" an der Gemeindeverbindungsstraße ein neuer Verteilerkasten der Deutschen Telekom Technik GmbH aufgestellt werde. Dieser Kasten ist für die Anbindung der neuen Grundstücke an die Glasfasertechnik nötig.

Außerdem genehmigten die Räte einstimmig die Jahresrechnung 2018. Jörg Hargens (CSU) merkte an, dass es zwar Haushaltsüberschreitungen im Jahr 2018 gegeben habe, doch diese seien alle vom Gemeinderat genehmigt oder vorher nicht absehbar gewesen - und seien somit erklärbar. Insgesamt hatte der Kasendorfer Haushalt ein Volumen in Höhe von 5,983 Millionen Euro. Auf den Verwaltungshaushalt entfielen 4,86 Millionen Euro, auf den Vermögenshaushalt 1,12 Millionen Euro. Der Markt Kasendorf hat insgesamt 377 519 Euro Schulden.