Neue Sänger gesucht

Die Bockleter Singmäuse sind ein Kinderchor ab Vorschulalter, die Lust auf Singen, Spaß und hin und wieder Auftritte haben. Der Chor, der dem Liederkranz Bad Bocklet angehört, trifft sich jeden Freitag im Bad Bockleter Seniorenheim "Saaleufer" und wird von Thomas Betzer geleitet. Sie singen auf dem Weihnachtskonzert in der Bockleter Kirche, auf der Zelttheaterwoche in Bad Kissingen und alle zwei Jahre bei "Chöre im Park". Manchmal werden auch Musicals veranstaltet, wie zum Beispiel dieses Jahr "Tabaluga oder die Reise zur Vernunft". Alle Kinder, die mitsingen wollen, können einfach am Freitag, 4. Oktober, um 18.15 Uhr im Seniorenheim "Saaleufer" vorbeischauen. Der Chor freut sich über jedes neue Mitglied. Weitere Infos gibt es bei Thomas Betzer (Tel.: 0176/976 160 48) oder Martina Faber (Tel.: 09708/705 308). red