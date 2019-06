Neue Route durch Küps

Traditionsgemäß wird in der Pfarrei Sankt Elisabeth Küps mit der Filialkirche Sankt Josef Thonberg am Sonntag nach Fronleichnam die Prozession zu vier Altären begangen. Erstmals beteiligt sich das Altenpflegeheim "Sonnenblick" am Sonntag, 23. Juni, in der Lessingstraße mit der Gestaltung des ersten Altares.

Der zweite und dritte Altar sind ebenfalls neu beim Anwesen des ehemaligen Bekleidungshauses Lindner, jetzt Optikergeschäft, und führen weiter vor den Schuhladen Wich in der Bahnhofstraße. Mit dem vierten Altar in der Pfarrkirche ist wie üblich der feierliche Abschluss. Um 8.30 Uhr beginnt in der Kirche die Eucharistiefeier mit Pater Maximilian Kray. Anschließend findet die Prozession mit dem Allerheiligsten in Begleitung der Feuerwehr Küps und des Musikvereins Johannisthal statt. Danach findet im Pfarrzentrum und im Park das Pfarrfest statt. Der Musikverein Johannisthal unterhält. Gegen 15 Uhr tritt die Pfarrband "PaPeLa's" in Aktion. dw