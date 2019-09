Neue Rettungsdiensthelfer beginnen ihren Dienst

Der Rettungsdiensthelfer-Lehrgang, der vor vier Wochen in Erlangen gestartet ist, wurde am Freitag erfolgreich mit der Prüfung zum Rettungsdiensthelfer abgeschlossen. Insgesamt 18 Teilnehmer, davon 13 Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligendienstes aus dem Kreisverband (KV) Erlangen-Höchstadt des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) haben die Prüfung erfolgreich abgelegt. Mit dabei waren auch drei Teilnehmer aus dem KV Nürnberg und zwei Teilnehmer aus dem KV Fürth.

Für die 13 Teilnehmer aus dem KV Erlangen-Höchstadt ging es zu Beginn dieser Woche gleich weiter mit dem Einweisungsdienst in die Dienststelle, den schriftlichen Belehrungen, Umgang mit der Medizintechnik, der Belehrung für Sonder- und Wegerecht, und einer Einführung in die Ortskunde. Am kommenden Samstag folgt dann ein Fahrtraining zusammen mit Instrukteuren der Verkehrswacht Erlangen auf Einsatzfahrzeugen. Im Anschluss geht es dann auf die unterschiedlichen Rettungswachen in Erlangen, Herzogenaurach und Höchstadt, auf denen der Einsatz in den nächsten zwölf Monaten erfolgt. Im Dienst besteht dann für jeden die Möglichkeit, sich in insgesamt 520 Stunden zum Rettungssanitäter weiter zu qualifizieren. red