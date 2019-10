Ein "Bunter Liederabend" mit der Liedermacherin Claudia Mühlfeld findet am Dienstag, 22. Oktober, von 19 bis 21 Uhr im katholischen Pfarrzentrum, in Limbach statt. An diesem Abend übt sie neue religiöse Kinderlieder ein, stellt Material zur Verfügung und gibt hilfreiche Tipps, Kinder musikalisch an religiöse Themen heranzuführen. Dieses Angebot richtet sich vor allem an Mitarbeiter in der Kinder- und Familienliturgie, an Kinderkirchenteams sowie an Erzieher.Veranstalter sind das Dekanat Haßberge und die Familienseelsorge. Anmeldung erbittet das Diözesanbüro Haßberge (Ruf 09521/61960 oder E-Mail dioezesanbuero.has@ bistum-wuerzburg.de). red